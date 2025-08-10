Logo R7.com
“Morreu na minha frente”: Mãe desabafa sobre morte de filha em ataque de Vila Velha

Região 3, em Vila Velha, passa por intensos conflitos entre facções rivais. Sophia Vial e Andressa Conceição foram vítimas de bala...

Folha Vitória

A mãe da adolescente Sophia Vial, de 15 anos, assassinada a tiros na tarde deste sábado (9), em uma rua do bairro Primeiro de Maio, na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, fez um triste desabafo sobre a tragédia que aconteceu com a sua filha.

