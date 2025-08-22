Mortal Kombat: Legacy Kollection resgata jogos polêmicos
Explore a Mortal Kombat Legacy Kollection com todos os títulos icônicos e até os mais criticados da série.
A Digital Eclipse revelou que Mortal Kombat: Legacy Kollection vai incluir não apenas os títulos mais marcantes da série, mas também os dois mais criticados da franquia. Além dos lendários Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e 4, a coletânea traz de volta Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero e Mortal Kombat Special Forces.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa coletânea que promete resgatar a história da franquia!
