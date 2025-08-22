Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mortal Kombat: Legacy Kollection resgata jogos polêmicos

Explore a Mortal Kombat Legacy Kollection com todos os títulos icônicos e até os mais criticados da série.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

A Digital Eclipse revelou que Mortal Kombat: Legacy Kollection vai incluir não apenas os títulos mais marcantes da série, mas também os dois mais criticados da franquia. Além dos lendários Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e 4, a coletânea traz de volta Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero e Mortal Kombat Special Forces.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa coletânea que promete resgatar a história da franquia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.