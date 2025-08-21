Morte de bebê durante consulta completa 1 mês e pais pedem resposta
Ronaldo dos Santos Costa, pai de Miguel. Foto: Reprodução/TV VitóriaMiguel realizava um tratamento contra refluxo quando foi levado...
Ronaldo dos Santos Costa, pai de Miguel. Foto: Reprodução/TV Vitória
A morte do bebê Miguel Nunes Costa Reis, ocorrida durante uma consulta médica numa clínica particular de Vila Velha, completou um mês. O caso está em investigação na Polícia Civil e a família busca respostas sobre o que aconteceu durante o atendimento ao menino, que tinha 35 dias de vida.
Ronaldo dos Santos Costa, pai de Miguel. Foto: Reprodução/TV Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: