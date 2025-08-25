Morte de criança na Serra: criminosos confundiram carro de família com veículo de rivais Foto: Montagem/ Folha Vitória Os criminosos atiraram contra carro da família e mataram Alice Rodrigues, de 6 anos, em Cidade Continental... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Montagem/ Folha Vitória Os criminosos responsáveis pelo ataque a tiros que vitimou uma criança de 6 anos, identificada como Alice Rodrigues, em Balneário Carapebus, na Serra, confundiram o carro onde ela estava com a família com o veículo de rivais.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

