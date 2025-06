Morte de empresário: placas encontradas são de carro de Uberaba No destaque, o lixão onde placas do carro cinza usado na morte do empresário Wallace Lovato foram achadas. Foto: TV Vitória/ReproduçãoUma... Folha Vitória|Do R7 19/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 06h55 ) twitter

No destaque, o lixão onde placas do carro cinza usado na morte do empresário Wallace Lovato foram achadas. Foto: TV Vitória/Reprodução As placas que seriam do carro utilizado no assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, encontradas em uma estrada conhecida como Itapuera da Barra, em Vila Velha, são de um veículo de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

