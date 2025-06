Morte na Segunda Ponte: PMs ficaram em silêncio em depoimento após vídeo Foto: Reprodução/TV VitóriaAntes do vídeo, porém, os PMs tinham informado que o jovem solicitou para sair do carro, pois não queria... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Durante as investigações sobre a morte de Kaylan Ladário, de 17 anos, os policiais militares suspeitos de jogarem o adolescente da Segunda Ponte ficaram em silêncio no segundo interrogatório do caso, após o vídeo ser coletado como prova no inquérito.

