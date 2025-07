Motoboy realiza sonho dentro das quatro linhas na Copa Vitória das Comunidades (Foto: Ana Carolini Mota)Conheça a história de Ludson, um motoboy que realiza seu sonho no futebol participando da Copa Vitória das... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O sonho do motoboy Ludson era ser jogador de futebol. Um sonho que ficou mais distante quando ele perdeu a visão do olho direito, ainda na infância, numa brincadeira com a irmã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a inspiradora história de Ludson!

Leia Mais em Folha Vitória:

Lei de Alimentos faz 57 anos: desafios da pensão alimentícia no Brasil

Lei passa a definir fibromialgia como deficiência em todo o país

Apostas do ES ganham prêmio na Mega Sena; veja valor