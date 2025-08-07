Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Motoboys depredam casa de cliente após pedido ser cancelado em Vila Velha

Foto: Reprodução TV VitóriaA motivação, segundo os envolvidos, seria o não pagamento do pedido. A cliente, no entanto, afirma que pagou...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Uma discussão por causa de um pedido de açaí de R$ 19,18 terminou em vandalismo, ameaças e prejuízos para uma moradora do bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Motoboys quebraram o portão da casa da cliente, danificaram padrões de energia e atingiram até um carro que estava estacionado próximo ao imóvel.

Para saber mais sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.