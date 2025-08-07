Motoboys depredam casa de cliente após pedido ser cancelado em Vila Velha
Foto: Reprodução TV VitóriaA motivação, segundo os envolvidos, seria o não pagamento do pedido. A cliente, no entanto, afirma que pagou...
Uma discussão por causa de um pedido de açaí de R$ 19,18 terminou em vandalismo, ameaças e prejuízos para uma moradora do bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Motoboys quebraram o portão da casa da cliente, danificaram padrões de energia e atingiram até um carro que estava estacionado próximo ao imóvel.
