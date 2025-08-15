Motociclista atingido por carro na Fernando Ferrari fica paraplégico
Foto: Reprodução TV VitóriaJovem de 24 anos está na UTI com diagnóstico de paraplegia, e motorista do carro vermelho fugiu sem prestar...
Foto: Reprodução TV Vitória Um motociclista, de 24 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro e ser arremessado para o alto, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no sábado (10).
