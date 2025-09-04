Logo R7.com
Motociclista é arrastado por 6 km em caçamba de picape após acidente

Foto: Reprodução/R7O motorista provocou o acidente ao fazer manobra irregular. A vítima foi levada ao hospital com suspeita de traumatismo...

Folha Vitória|Do R7

Um motociclista foi arrastado por 6 km na caçamba de uma picape após um acidente na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A colisão havia sido provocada pelo próprio condutor do automóvel.

