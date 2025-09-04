Motociclista é arrastado por 6 km em caçamba de picape após acidente Foto: Reprodução/R7O motorista provocou o acidente ao fazer manobra irregular. A vítima foi levada ao hospital com suspeita de traumatismo... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 13h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h02 ) twitter

Folha Vitória

Um motociclista foi arrastado por 6 km na caçamba de uma picape após um acidente na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A colisão havia sido provocada pelo próprio condutor do automóvel.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

