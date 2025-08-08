Logo R7.com
Motociclista foge de abordagem e é preso com drogas em Viana

Foto: Reprodução/TV VitóriaMotociclista é suspeito de transportar drogas para o tráfico em Vila Velha; guarda municipal caiu durante...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/TV Vitória Um motociclista que fugiu de uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha foi localizado e preso em Viana. Um agente caiu de moto durante a perseguição e precisou passar por cirurgia.

