Motociclista foge de abordagem e é preso com drogas em Viana

Foto: Reprodução/TV Vitória Um motociclista que fugiu de uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha foi localizado e preso em Viana. Um agente caiu de moto durante a perseguição e precisou passar por cirurgia.

