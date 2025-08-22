Logo R7.com
Motociclista morre após bater contra carro estacionado na Serra

A vítima, identificada como Dhonatan Vilvocka, bateu a cabeça no bagageiro de teto do veículo e não resistiu aos ferimentos

Folha Vitória|Do R7

O motociclista Dhonatan Vilvock morreu após bater na traseira de um carro estacionado na noite de quinta-feira (21), na Rua das Rosas, bairro Cascata, em Serra.

