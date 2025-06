Motociclista morre após colisão com carro em Castelo Vini Lacerda, motociclista de 35 anos (Foto/reprodução: TV Vitória)Motociclista de 35 anos foi socorrido após o acidente, mas não resistiu... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h16 ) twitter

Vini Lacerda, motociclista de 35 anos (Foto/reprodução: TV Vitória) Um motociclista de 35 anos morreu após colidir com um carro na rotatória do Castelão, em Castelo. O caso aconteceu na noite do último sábado (7), Vini Lacerda foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de domingo (08) no Hospital Municipal de Castelo.

