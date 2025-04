Motociclista morre em acidente com caminhão no Contorno Foto: Gabriel CavaliniA vítima tinha 67 anos e morreu em um cruzamento no início da manhã desta quinta-feira (24) em Cariacica

