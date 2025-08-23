Motociclista por aplicativo que morreu em acidente com caminhão é identificado
O motociclista por aplicativo que morreu em um acidente com um caminhão durante uma corrida na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, na tarde de sexta-feira (22), foi identificado. Maxuel Majevsk Erlacher dos Santos, de 36 anos, morreu no local.
