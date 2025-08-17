Motociclista sobrevive após parar debaixo de caminhão em acidente Vítima foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. (Foto: Divulgação/Governo do ES)Vítima foi resgatada pelo Corpo de... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h18 ) twitter

Vítima foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. (Foto: Divulgação/Governo do ES) Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um caminhão-trator durante a madrugada deste domingo (17), no bairro Civit II, na Serra. O acidente aconteceu na Avenida Central B, mas apesar de ido para embaixo do caminhão, a vítima sobreviveu e ainda foi consciente para o hospital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este impressionante acidente.

