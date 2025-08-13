Logo R7.com
Motor avança e faz inédita semifinal da Copa Vitória das Comunidades

Motor venceu e comemorou a classificação para a semifinal (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Estreante na elite, Motor elimina o Jockey...

Folha Vitória|Do R7

Motor venceu e comemorou a classificação para a semifinal (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A primeira vez do Motor na elite da Copa Vitória das Comunidades já é histórica para a comuniudade da Ilha de Santa Maria. Afinal, o time faz campanha invicta e é um dos semifinalistas da competição.

