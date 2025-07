Motor mostra potência e vence o atual vice-campeão da Copa Vitória das Comunidades Motor estreou com vitória na Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Motor, da comunidade da Ilha de Santa... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h56 ) twitter

Motor estreou com vitória na Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O Motor estreou com moral na Copa Vitória das Comunidades. Na noite desta quinta-feira (3), debaixo de chuva, o Motor venceu o Bavi por 2 a 1, no campo da Curva da Jurema, na Enseada do Suá, em Vitória.

