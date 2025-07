Motor, movido a amizade, busca sonho inédito na Copa Vitória das Comunidades (Foto: Gabriel Cavalini)Saulo Chaves fundou o Motor em Vitória para retribuir o acolhimento que recebeu. Descubra a trajetória desse... Folha Vitória|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A história do Saulo Chaves é muita parecida com a de muitos capixabas, que começam no interior, no caso dele, em Itapemirim, mas buscam novas oportunidades na Grande Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa emocionante jornada!

Leia Mais em Folha Vitória:

Round XLA: Startups aprendem a sobreviver ao jogo da experiência

Capixaba no Japão relata situação após tsunami: “Fomos surpreendidos”

R$ 200 milhões, aviões e imóveis: Zé Felipe processa Virginia e pede bloqueio de bens