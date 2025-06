Motorista de aplicativo é suspeito de quebrar mandíbula de idosa Foto: reprodução/arquivo pessoalConfusão aconteceu entre a família da idosa e o motorista, que também foi agredido; motivo teria sido... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h55 ) twitter

Uma confusão durante uma viagem por aplicativo terminou com diversas agressões no domingo (8), no bairro Feu Rosa, na Serra. O motorista foi agredido na cabeça e é suspeito de bater numa idosa, umas das passageiras, e quebrar sua mandíbula.

