Motorista de aplicativo tem carro atingido por tiros ao encerrar corrida Um dos tiros acertou o para-brisas do carro do motorista por aplicativo e saiu pelo vidro traseiro. Foto: Reprodução/ TV VitóriaO motorista... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 19h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h41 )

Folha Vitória

Um dos tiros acertou o para-brisas do carro do motorista por aplicativo e saiu pelo vidro traseiro. Foto: Reprodução/ TV Vitória Um motorista de aplicativo, de 29 anos, teve o carro atingido por tiros na madrugada de segunda-feira (28), na Rua Colatina, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. A suspeita é de que os disparos foram feitos por traficantes do bairro, que estão em conflito com rivais.

Para saber mais sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

