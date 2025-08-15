Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motorista de caminhão morre após grave acidente na BR-262 em Viana

Reprodução/Foto LeitorA pista segue totalmente interditada após o acidente

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um motorista de caminhão morreu após o veículo que ele dirigia tombar em Caxias do Sul, quilômetro 298,7 da BR-262, em Viana, na tarde desta sexta-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.