Motorista de ônibus escolar é reprovado no bafômetro após acidente em Vitória Motorista de ônibus escolar testa positivo para álcool (Foto: Guarda Municipal de Vitória)Veículo transportava 24 estudantes e três... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h37 )

Motorista de ônibus escolar testa positivo para álcool (Foto: Guarda Municipal de Vitória) Um ônibus que transportava 27 pessoas, entre estudantes e professores, se envolveu em um acidente com um carro na noite de terça-feira (1º), na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Apesar da batida, ninguém ficou ferido. No entanto, o motorista do coletivo testou positivo para ingestão de álcool.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

