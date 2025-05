Motorista de ônibus morre após acidente com carreta em Sooretama Foto: Reprodução/TV VitóriaCom o impacto da colisão, o motorista do ônibus foi arremessado para fora do veículo

Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share