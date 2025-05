Motorista é levada para o hospital após acidente em avenida de Vitória Carros bateram em cruzamento (Foto: Reprodução / TV Vitória)Trânsito ficou complicado na região por conta de acidente Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Carros bateram em cruzamento (Foto: Reprodução / TV Vitória) Dois carros se envolveram em um acidente no início da manhã desta quinta-feira (08), no cruzamento da avenida Leitão da Silva com a rua das Palmeiras, na altura do bairro Itararé, em Vitória. Os condutores dos veículos ficaram feridos e um deles precisou ser encaminhado ao hospital.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Sua criança usa GH? Entenda como o rosto dela pode mudar

Consignado CLT: veja como trocar uma dívida por outra com juros mais baixos

Aluno com baixa visão cria calculadora inclusiva para matemática em Vitória