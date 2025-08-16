Motorista foge de blitz e começa perseguição em Vitória
Foto: Reprodução/TV VitóriaAgente da Guarda Municipal teve pé atingido pelo carro durante fuga do motorista; homem ainda não foi localizado...
Foto: Reprodução/TV Vitória Um motorista fugiu de uma blitz, na noite de sexta-feira (15), em um ponto de acesso a Vitória para motoristas que saíam da Serra. O homem dirigia de forma suspeita e desobedeceu à ordem de parada da Guarda Municipal. Durante a fuga, jogou o carro contra os agentes e passou com um dos pneus sobre o pé de um deles.
