Motorista morre após bater carro em poste na rodovia ES-010, na Serra Foto: Reprodução/ TV VitóriaVítima teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido de frente com o poste Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 13h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ TV Vitória Um homem de 47 anos morreu em acidente na ES-010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido de frente com um poste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lady Gaga só soube de operação contra atentado a bomba em show pela imprensa, diz equipe

Ajude a encontrar Aurora! Cadela some em Jardim América

Homem é assassinado com 15 tiros durante festa em Guarapari