Motorista perde controle de carro e atinge árvore em Vitória
Carro ficou com traseira destruída (Foto: Leitor)Motorista relatou que pista molhada causou acidente no final da madrugada desta quinta...
Um carro perdeu o controle, rodou na avenida Nossa Senhora dos Navegantes e atingiu uma árvore no final da madrugada desta quinta-feira (28), na Enseada do Suá, em Vitória. A pista molhada pode ter provocado o acidente.
