Motorista perde controle e carro invade casa em Cariacica
Foto: Reprodução/TV VitóriaCaso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (08) na Rodovia Governador José Henrique Sette, no bairro...
Um carro invadiu uma casa abandonada durante a madrugada desta sexta-feira (08) na Rodovia Governador José Henrique Sette, no bairro Tucum, em Cariacica.
