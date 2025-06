Motorista sofre acidente ao tentar espantar mosca do carro no ES Foto: Reprodução/TV VitóriaA jovem de 20 anos estava sozinha no veículo e perdeu o controle da direção ao tentar abrir o vidro para... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma mosca provocou um acidente de trânsito no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, na tarde de quinta-feira (05). A motorista, de 20 anos, perdeu o controle da direção ao tentar espantar o inseto de dentro do carro, na Rodovia do Café.

