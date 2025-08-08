Motta: ‘Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada’
Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Presidente da Câmara afirmou não ter negociado a pauta da Casa com a oposição para reassumir...
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira (8) ter ressaltado à oposição que não negociaria a pauta da Casa para reassumir sua cadeira, ocupada até a quarta-feira por bolsonaristas.
Para mais detalhes sobre a declaração de Motta e a situação na Câmara, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
