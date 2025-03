MP de SP nega investigar Baby do Brasil por pedir que vítimas de abuso perdoem agressores Baby do Brasil causou polêmica nas redes sociais após pedir que pessoas perdoassem abusos (Foto: Edu Araujo / AgNews)O Ministério Público... Folha Vitória|Do R7 20/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Baby do Brasil

Baby do Brasil causou polêmica nas redes sociais após pedir que pessoas perdoassem abusos (Foto: Edu Araujo / AgNews) O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) não vai investigar a cantora e pastora Baby do Brasil por pedir que vítimas de abuso sexual perdoem seus agressores. As declarações foram feitas durante um culto evangélico.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações do MP, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dia da Felicidade é comemorado nesta quinta; confira memes engraçados

O empreendedorismo neurodivergente

Assassin’s Creed Shadows é lançado mundialmente