MP pede bloqueio de até R$ 3 milhões em bens de empresário que confessou ter matado gari em BH Foto: Reprodução/Redes sociaisO Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens – "... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 )

Foto: Reprodução/Redes sociaisO Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens – “com preferência para dinheiro em espécie ou depositado em qualquer modalidade de instituição e aplicação financeira” – do empresário Renê da Silva Nogueira, investigado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes. Segundo a Polícia, Nogueira Junior foi interrogado novamente nesta segunda, 18, e confessou o crime.

