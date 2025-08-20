Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MP pede bloqueio de até R$ 3 milhões em bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

Foto: Reprodução/Redes sociaisO Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens – “...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Redes sociaisO Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens – “com preferência para dinheiro em espécie ou depositado em qualquer modalidade de instituição e aplicação financeira” – do empresário Renê da Silva Nogueira, investigado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes. Segundo a Polícia, Nogueira Junior foi interrogado novamente nesta segunda, 18, e confessou o crime.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.