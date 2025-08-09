Logo R7.com
MPF abre vagas para estágio no ES com bolsas de até R$ 2 mil; veja áreas

Foto/divulgação: MPFHá oportunidades para estudantes de diversos curso para atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo

Folha Vitória|Do R7

Foto/divulgação: MPF
O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para contratar estagiários de nível superior, abrangendo cursos de graduação e pós-graduação. As bolsas chegam a R$ 2 mil.

