MPF abre vagas para estágio no ES com bolsas de até R$ 2 mil; veja áreas
Foto/divulgação: MPFHá oportunidades para estudantes de diversos curso para atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo
O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para contratar estagiários de nível superior, abrangendo cursos de graduação e pós-graduação. As bolsas chegam a R$ 2 mil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas disponíveis!
