MPF defende diagnóstico precoce do autismo em audiência

MPF defende diagnóstico precoce do autismo em audiência

Foto: FreepikO Ministério Público Federal (MPF) defendeu, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (12), a importância...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Freepik O Ministério Público Federal (MPF) defendeu, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (12), a importância do diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA). As informações são do site do MPF. O encontro, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, discutiu dados do Censo Demográfico 2022 sobre a população com TEA e a preparação dos órgãos públicos diante desse cenário.

