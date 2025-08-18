MPF defende diagnóstico precoce do autismo em audiência
Foto: Freepik O Ministério Público Federal (MPF) defendeu, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (12), a importância do diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA). As informações são do site do MPF. O encontro, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, discutiu dados do Censo Demográfico 2022 sobre a população com TEA e a preparação dos órgãos públicos diante desse cenário.
