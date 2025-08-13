MPF-ES pede demolição em até 90 dias de 18 imóveis em praia de Vila Velha
Foto: Ascom/MPF Segundo o Ministério Público Federal no Espírito Santo, os imóveis foram construídos em área de preservação permanente...
O Ministério Público Federal (MPF) solicitou que o município de Vila Velha inicie a demolição de 18 imóveis construídos irregularmente na área de preservação permanente na Praia do Barrão, na Barra do Jucu. O prazo para a execução é de 90 dias.
