Mulher com bebê no colo é esfaqueada pelo ex-marido em Vila Velha Foto: Reprodução/TV VitóriaA mulher estava com a filha recém-nascida do ex-casal no colo, quando o suspeito a esfaqueou. O homem tentou... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma mulher com um bebê recém-nascido no colo foi esfaqueada pelo ex-marido na manhã de domingo (13), em Barramares, em Vila Velha. O homem, pai do bebê, ainda teria ameaçado a vítima e se recusado a deixar a criança com a mãe.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Atual campeão, MDE entra na disputa pela classificação na Copa Vitória das Comunidades

Líder de grupo criminoso pagava R$ 3 mil a adolescentes para furtar motos na Serra

Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025