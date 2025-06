Mulher de MC Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, foi alvo de operação (Reprodução / Instagram @reservadavivinoronha)Operação investiga grupo...

Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, foi alvo de operação (Reprodução / Instagram @reservadavivinoronha) Poucas horas após a Justiça determinar a soltura de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, a mulher dele, a influenciadora Viviane Noronha, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro de combate a lavagem de dinheiro. As investigações miram um núcleo que teria movimentado mais de R$ 250 milhões da alta cúpula do Comando Vermelho.

