Mulher de Renato Aragão nega suposição sobre saúde do humorista: “Falsa e maldosa” (Foto: Reprodução/Instagram @lilianaragaooficial)Documentarista disse em entrevista que o humorista estaria com problemas cognitivos... Folha Vitória|Do R7 07/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h06 ) twitter

Lilian e Renato Aragão

(Foto: Reprodução/Instagram @lilianaragaooficial) Após especulações sobre a saúde de Renato Aragão terem repercutido em um podcast na última quinta-feira, 3, o Estadão entrou em contato com Lilian Aragão, mulher do humorista, a respeito do tema. “O Renato vai bem e segue cheio de humor”, informou neste domingo, 6, destacando a suposição como “falsa e maldosa”.

