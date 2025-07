Mulher denuncia agressões e alerta sobre violência doméstica Uma mulher vendedora, mãe de três filhos, enfrentou um relacionamento abusivo com seu companheiro, que se tornou agressivo após o nascimento... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

Uma mulher vendedora, mãe de três filhos, enfrentou um relacionamento abusivo com seu companheiro, que se tornou agressivo após o nascimento do filho mais novo. As agressões começaram no ano passado e se intensificaram, levando a mulher a perceber comportamentos estranhos nos filhos, especialmente em relação ao filho de 9 anos, que revelou ter sido agredido pelo padrasto. Apesar de tentativas de resolver a situação, a violência persistiu, culminando em um episódio em que o agressor tentou impedir que ela levasse o filho pequeno para a casa da babá, resultando em uma briga física.

