Mulher desce do carro após acidente e morre atropelada em seguida por outro veículo Reprodução: Redes sociaisApós a batida, a mulher desceu no meio da rodovia e foi atingida por um veículo em alta velocidade; o motorista... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Reprodução: Redes sociais Uma mulher de 44 anos morreu atropelada na ES 245, zona rural de Linhares, ao descer do carro após o veículo colidir com uma motocicleta. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (21).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Balão faz pouso em área de mata em Pancas; veja vídeo

As capixabas Dupla Produções e Ativação produziram a 1ª edição da ANDTech em São Paulo

Mulher é enforcada e agredida pelo companheiro em Vitória