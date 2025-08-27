Mulher diz que trabalhou 33 anos em casa de advogados sem receber salário
Foto: Reprodução/Record TV (Balanço Geral Minas Gerais) Um casal de advogados de Belo Horizonte está sendo processado por uma ex-funcionária. A mulher, de 57 anos, diz que trabalhou na casa deles, em regime análogo à escravidão, durante 33 anos. Segundo a denúncia, Maria Aparecida da Silva nunca recebeu salário, férias ou outros direitos trabalhistas.Maria Aparecida chegou à capital mineira em 1994, acompanhada da sobrinha, para trabalhar com a família. Segundo os parentes, a promessa era de um trabalho com carteira assinada, mas não foi isso que aconteceu. Ela teria recebido apenas alimentação e moradia.
