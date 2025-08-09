Mulher e adolescente são mortas durante ataque a tiros em rua de Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaCrime aconteceu no bairro 1º de Maio. Testemunhas contaram que suspeitos dispararam no meio da rua...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um ataque a tiros terminou com a morte de uma mulher e de uma adolescente no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, na tarde deste sábado (9).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
