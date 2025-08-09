Mulher e adolescente são mortas durante ataque a tiros em rua de Vila Velha Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaCrime aconteceu no bairro 1º de Maio. Testemunhas contaram que suspeitos dispararam no meio da rua... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um ataque a tiros terminou com a morte de uma mulher e de uma adolescente no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, na tarde deste sábado (9).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Quem são os detentos que fugiram de presídio e de quais crimes são acusados

EVA Desk vence o 1º episódio do reality Espírito Startups

O Segredo dos Grandes Líderes: Perguntar Mais e Transformar Melhor