Mulher é baleada em tiroteio ao chegar do trabalho em Vila Velha Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMulher foi baleada durante tiroteio no bairro Primeiro de Maio. Caso é investigado pela polícia Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Uma mulher de 48 anos foi baleada durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, nesta quarta-feira (23). A vítima chegava do trabalho quando foi atingida e precisou ser socorrida a um hospital do município.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Estreia Mundial: primeiro trailer de Battlefield 6 e data de lançamento

Filha pede explicações após ossada da mãe sumir de cemitério em Vitória

Suco de inhame com maçã; veja por que você deve tomar e como fazer