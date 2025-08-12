Logo R7.com
Mulher é encontrada morta em casa com sinais de violência na Serra

No local, os policiais encontraram uma mulher que contou que foi à casa da amiga para verificar o...

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta com sinais de violência dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, na manhã desta segunda-feira (11).

