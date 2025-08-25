Mulher é esfaqueada por ex-marido na frente do atual namorado em Vila Velha
Imagem: TV Vitória/ReproduçãoO ataque aconteceu no bairro Santa Inês, em Vila Velha. O homem, de 36 anos, usou uma faca contra ex-mulher...
Imagem: TV Vitória/Reprodução Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Vila Velha na madrugada do último domingo (24). Um homem, de 36 anos, esfaqueou diversas vezes a ex-mulher, de 42 anos, no bairro Santa Inês, na frente do atual namorado dela.
