Mulher é esfaqueada por ex-marido na frente do atual namorado em Vila Velha

Imagem: TV Vitória/Reprodução Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Vila Velha na madrugada do último domingo (24). Um homem, de 36 anos, esfaqueou diversas vezes a ex-mulher, de 42 anos, no bairro Santa Inês, na frente do atual namorado dela.

