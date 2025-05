Mulher é presa ao furtar supermercado e esconder produtos nas roupas dos filhos Mulher foi levada à Delegacia de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por roubo qualificado. Foto: Reprodução/ TV VitóriaEla estava... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 22h27 ) twitter

Mulher foi levada à Delegacia de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por roubo qualificado. Foto: Reprodução/ TV Vitória Uma mulher de 34 anos foi flagrada furtando produtos de um supermercado enquanto estava com os filhos pequenos, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (05). Ela agrediu um segurança do estabelecimento e acabou presa.

