Mulher é presa em Cariacica suspeita de envolvimento em assassinato na Bahia

Elisandy Souza Santos é suspeita de envolvimento no assassinato do comerciante Edjhones Alves da Silva.

Folha Vitória|Do R7

Elisandy Souza Santos é suspeita de envolvimento no assassinato do comerciante Edjhones Alves da Silva. Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma mulher de 21 anos, identificada como Elisandy Souza Santos, foi presa nesta semana em Sotelândia, em Cariacica, na frente da filha de cinco anos. Ela tinha um mandado de prisão devido a envolvimento em um assassinato expedido pela Justiça da Bahia desde agosto de 2022.

