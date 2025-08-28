Logo R7.com
Mulher é presa no Terminal de Itaparica suspeita de explorar sexualmente as filhas

Foto: Reprodução/TV VitóriaMulher tinha mandado de prisão contra ela expedido pela Justiça da Bahia, foi identificada e presa no Terminal...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma mulher, de 41 anos, foi presa no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (28) suspeita de explorar sexualmente as próprias filhas. O crime teria ocorrido na Bahia.

