Mulher é rendida e tem celular roubado em rua famosa na Praia do Canto
Foto: Divulgação/ Polícia CivilVítima correu atrás de criminosos e conseguiu pedir ajuda em uma delegacia do bairro
Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Pouco antes das 9 horas da manhã, gritos de uma mulher chamaram a atenção de quem passava pela Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi rendida por dois homens, empurrada e teve o celular roubado.
Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: